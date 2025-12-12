uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 12-12-2025 15:00

Oficinas, música e teatro dão vida ao Natal comunitário na aldeia do Espinheiro

foto dr
Oficinas comunitárias na aldeia do Espinheiro, em Alcenena, funcionam como encontros intergeracionais, incentivam a partilha de saberes, a criação conjunta e a revitalização de práticas artesanais.

A aldeia do Espinheiro, em Alcanena, volta a receber entre 13 e 21 de Dezembro o “Natal na Aldeia”, um programa comunitário com música, teatro, oficinas, animação itinerante e tradições locais que envolvem toda a população. A terceira edição do evento, organizado pela Câmara de Alcanena com a comunidade local, pretende valorizar memórias, costumes e saberes do Espinheiro, oferecendo “um Natal da simplicidade, dos valores ambientais e do encontro das pessoas”, segundo o município.
O vereador da Cultura, Gabriel Feitor, destacou à Lusa “uma aposta contínua”, reforçada pelo envolvimento dos habitantes e pela participação da comunidade migrante através do projecto de inclusão social “Espinheiro Criar & Integrar”, que ao longo do ano produz materiais, objectos e elementos decorativos para o evento. “É um evento singular no panorama regional e nacional, profundamente participativo. Sem a comunidade, o Natal na Aldeia não seria o mesmo”, afirmou. Financiado pelo Centro 2030, o “Espinheiro Criar & Integrar” pretende preservar as tradições e promover a inclusão social da população migrante do concelho através da arte e da cultura locais, criando espaços de aprendizagem colaborativa entre residentes e recém-chegados.
A programação arranca no dia 13, no Largo João Davide Lourenço, com música itinerante, oficinas, contos e o Auto de Natal na igreja, culminando à noite com o espectáculo “Canções à Nossa Mesa”, de Rui Vaz, na Casa do Povo. No domingo, 14 de Dezembro, o programa inclui música ao vivo, oficinas de feno e bolos de noiva, jogos tradicionais, magia, actividades ecológicas para crianças e animação itinerante com o Pai Natal Orquestra. Durante toda a semana, as ruas acolhem um mercadinho de Natal, teatro, jogos, atividades para famílias e as Oficinas Comunitárias, que trabalham com materiais reutilizados e elementos da tradição local.
A iniciativa integra também um momento conjunto entre o Museu Municipal e o Museu da Aguarela Roque Gameiro, dedicado aos sabores do Natal, num “primeiro passo para a futura rede de museus do concelho”. A par deste momento, o programa inclui concertos de associações locais, como o Coral Polifónico Jubilar, e animação musical diária nas ruas. Entre 24 e 28 de Dezembro, com uma programação própria, decorre ainda a tradicional Festa do Espinheiro, dedicada a Nossa Senhora da Encarnação.
