Concertos e fogo-de-artifício na Passagem de Ano em Torres Novas

Programa organizado pelo município vai decorrer na Praça 5 de Outubro. Serviço de restauração e bebidas vai ter horário alargado.

A Passagem de Ano em Torres Novas vai ser assinalada com um programa, nos dias 30 e 31 de Dezembro, centrado na Praça 5 de Outubro, com música ao vivo e fogo-de-artifício. A entrada é livre.

Promovido pela Câmara de Torres Novas, o evento vai incluir serviço de restauração e bebidas, que que na terça-feira, dia 30, vai funcionar das 22h00 às 02h00 e quarta-feira, dia 31, das 22h às 06h00, tendo como objectivo promover o entretenimento e o lazer e dinamizar o centro histórico da cidade.

No dia 30, pelas 22h30, actuam os IN-THE-CISOS e no dia 31 de Dezembro, às 22h00 sobem ao palco os RH+ Música Positiva. Às 00h00 haverá fogo-de-artifício, seguindo-se, a partir das 00h30, o Dj Nuno Bruno. Em caso de condições climatéricas adversas, os concertos passarão para a Praça dos Claras.