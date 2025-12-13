Galeria Albardeira é o novo espaço de arte contemporânea em Ourém

A inauguração da Galeria Albardeira assinala o início de um novo espaço dedicado à arte contemporânea em Ourém, reforçando o compromisso da associação com a criação artística e a participação cultural da comunidade oureense. Com uma programação trimestral e actividades complementares que promovem o encontro entre artistas e público, a galeria procura ampliar o acesso à cultura, valorizar o trabalho de artistas emergentes, em especial os oureenses, e contribuir para um ecossistema cultural mais diverso, inclusivo e consistente.

Melroeiro, primeira exposição deste espaço, apresenta o trabalho do artista oureense André Ladeira, nascido em 1999 e natural da Melroeira. Num regresso às referências populares e visuais que moldam o seu imaginário, onde o estranho e o familiar se cruzam, André Ladeira reúne um conjunto de obras produzidas entre 2020 e 2025, revelando a evolução da sua linguagem artística e a forma como esta se articula com o território que lhe deu origem.

Com esta exposição inaugural, de portas abertas desde 13 Dezembro de 2025 a 14 de Fevereiro de 2026, a Galeria Albardeira inicia o seu primeiro ciclo de mostras temporárias, que decorrerá entre 2025 e 2026.