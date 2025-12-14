No Grupo Cénico de Vialonga aprende-se a representar desde a infância

O Grupo Cénico de Vialonga (GCV) continua a estimular o interesse pelo teatro entre os mais jovens e a educá-los para as artes de palco. O grupo começou em 2019, mas foi apanhado pela pandemia. Em 2023, Rafael Ascensão, actor, produtor, encenador e dramaturgo, agarrou no colectivo e continua a dar aulas de teatro aos sábados de manhã na Sociedade Recreativa da Granja, em Vialonga.

Todos os textos dos espectáculos do GCV são escritos por Rafael Ascensão, natural da Guarda, mas que está a fazer mestrado em Produção na Escola Superior de Teatro e Cinema. Numa manhã de ensaios, disse a O MIRANTE que gosta de trabalhar com grupos mais pequenos para se poder focar nas diferentes personalidades e na forma como aprendem.

O grupo é composto actualmente por raparigas dos cinco aos 20 anos, que estão a trabalhar numa peça natalícia onde vão criar um mundo infantil para as crianças e um mundo mais reflexivo para os adultos. São três textos distintos num espectáculo feito através de cartas, com uma leitura encenada de contos dividida em diferentes espaços. O objectivo é fazer com que o público se mova.

Alunas aprendem vários tipos de teatro

No próximo ano, a aposta do GCV é o teatro imersivo, sendo que o encenador propôs-se criar vários géneros de teatro para que as alunas passem por todos eles. Porque, para além de estarem a fazer teatro, têm de aprender que géneros é que há, as técnicas de voz e técnicas de corpo. O grupo, conta Rafael, começou na comédia, passou para as tragicomédias, fantasia, teatro de improviso e neste Natal já entra no teatro imersivo. “Eu venho para o grupo não para criarmos actrizes e actores, mas para criarmos pessoas com maior capacidade de pensar e viver. O teatro dá-lhes todas as ferramentas para aquilo que elas quiserem ser um dia mais tarde. Podem não querer seguir uma carreira artística, mas, por exemplo, vão ter competências de falar em público e de expressar os sentimentos”, defende.

Rapazes preferem actividades desportivas

Sobre o facto de o grupo cénico não ter, neste momento, elementos do sexo masculino, o encenador atribui à preferência por actividades desportivas, como o futebol, e ao facto de os horários das actividades se sobreporem. Esta situação faz com que as personagens das peças tenham de ser adaptadas. Todos os anos o GCV promove aulas abertas para que todos possam experimentar teatro. O guião da peça que vai começar a ser ensaiada em Janeiro está a ser escrito, mas os interessados em participar ainda o podem fazer.

Os adereços e cenários são pensados para que se adaptem a todos os espaços e é dada preferência a tecidos, projecção, mesas, cadeiras e sofás. Os figurinos são comprados consoante a época e desde o ano passado que está a ser criado um guarda-roupa para o GCV. “Estamos cada vez a crescer mais. O meu grau de perfeccionismo é cada vez maior com elas e vou exigindo mais e dando mais ferramentas para evitar a estagnação”, explica.