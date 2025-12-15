Filarmónica União Sardoalense realiza Concerto de Natal

A Filarmónica União Sardoalense (FUS) vai realizar o Concerto de Natal FUS 2025 no sábado, 20 de Dezembro. O espectáculo vai decorrer no Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal. O início está marcado para as 18h00. A organização informa que a entrada no concerto é gratuita, contudo sujeita a levantamento de bilhetes no Centro Cultural, no horário normal de expediente.