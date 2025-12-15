Cultura | 15-12-2025 21:00
Filarmónica União Sardoalense realiza Concerto de Natal
Foto Facebook Filarmónica União Sardoalense
A Filarmónica União Sardoalense (FUS) vai realizar o Concerto de Natal FUS 2025 no sábado, 20 de Dezembro.
A Filarmónica União Sardoalense (FUS) vai realizar o Concerto de Natal FUS 2025 no sábado, 20 de Dezembro. O espectáculo vai decorrer no Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal. O início está marcado para as 18h00. A organização informa que a entrada no concerto é gratuita, contudo sujeita a levantamento de bilhetes no Centro Cultural, no horário normal de expediente.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar