Cultura | 15-12-2025 07:00
Glenn Miller Orchestra toca músicas de Natal em Santarém
foto ilustrativa
A lendária Glenn Miller Orchestra, uma das mais reconhecidas big bands do mundo, regressa a Portugal para um concerto único em Santarém, no dia 19 de Dezembro, às 21h30, no Teatro Sá da Bandeira. O espectáculo assinala também os 80 anos da morte de Glenn Miller, um dos nomes mais influentes da história do jazz e do swing. Os bilhetes custam 7,5 euros.
Sob a direcção de Ray McVay, mais de vinte músicos e cantores sobem ao palco para apresentar o novo espetáculo `In the Mood for Christmas´, que convida o público a viajar até aos anos dourados do swing. O programa inclui interpretações de clássicos intemporais como `Moonlight Serenade´, `In the Mood´, `Tuxedo Junction´ e `Chattanooga Choo´.
