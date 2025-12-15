Município de Coruche esclarece atraso nas iniciativas de Natal





O Município de Coruche informou, dia 12 de Dezembro, que os atrasos verificados na instalação da iluminação festiva de Natal e no funcionamento do comboio de Natal são alheios à sua responsabilidade, resultando de dificuldades associadas aos respectivos processos de contratação pública.

Segundo a autarquia, apesar do empenho, dedicação e prioridade atribuídos a estas situações por parte da Câmara Municipal e dos seus técnicos, não foi possível ultrapassar atempadamente os constrangimentos administrativos, devido ao atraso na entrega da documentação obrigatória por parte das empresas responsáveis pelos dois serviços.

Em nota de esclarecimento, a Câmara Municipal de Coruche agradece a compreensão da população, lamenta os eventuais transtornos causados e assegura que continua a envidar esforços para que a situação seja rapidamente ultrapassada.