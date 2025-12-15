uma parceria com o Jornal Expresso
15/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-12-2025 10:00

Município de Coruche esclarece atraso nas iniciativas de Natal

Município de Coruche esclarece atraso nas iniciativas de Natal
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Coruche esclareceu as razões que levaram ao atraso na instalação das iluminações de Natal e ao início do funcionamento do comboio de Natal, apontando constrangimentos externos ao município.



O Município de Coruche informou, dia 12 de Dezembro, que os atrasos verificados na instalação da iluminação festiva de Natal e no funcionamento do comboio de Natal são alheios à sua responsabilidade, resultando de dificuldades associadas aos respectivos processos de contratação pública.
Segundo a autarquia, apesar do empenho, dedicação e prioridade atribuídos a estas situações por parte da Câmara Municipal e dos seus técnicos, não foi possível ultrapassar atempadamente os constrangimentos administrativos, devido ao atraso na entrega da documentação obrigatória por parte das empresas responsáveis pelos dois serviços.
Em nota de esclarecimento, a Câmara Municipal de Coruche agradece a compreensão da população, lamenta os eventuais transtornos causados e assegura que continua a envidar esforços para que a situação seja rapidamente ultrapassada.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar