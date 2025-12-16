Projecto de voluntariado da H2O de Arrouquelas premiado

A associação de jovens de Arrouquelas foi distinguida pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude e Corpo Europeu de Solidariedade, pelo seu projecto “Solidarity, Yes We Can”.

A H2O – Associação de Jovens de Arrouquelas viu o seu projecto de voluntariado “Solidarity, Yes We Can” ser distinguido com um Prémio Boas Práticas, na categoria Proteção do Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática. A entrega da distinção decorreu em Braga, no evento AgoraEU, promovido pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto & Corpo Europeu de Solidariedade.

O prémio foi atribuído no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Voluntariado e reconhece a edição 2024/2025 do projecto de voluntariado europeu que a H2O desenvolve há vários anos. Nessa edição, a associação do concelho de Rio maior acolheu cerca de uma dezena de voluntários oriundos de vários países europeus, entre os quais Bielorrússia, França, Alemanha, Rússia, Ucrânia, Itália e Polónia. O projecto teve como objectivo contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Arrouquelas e do concelho de Rio Maior, através da participação dos voluntários em diversas iniciativas locais.

Entre as acções desenvolvidas estiveram o apoio às crianças das escolas do concelho, a colaboração em actividades lúdico-pedagógicas no Centro de Educação Especial “O Ninho”, o apoio a associações de proteção de animais de rua, a manutenção de espaços verdes da aldeia, acções de protecção da floresta durante o verão, bem como a criação de uma horta pedagógica e a manutenção da pequena quinta da associação. A H2O foi a única entidade da região distinguida com este Prémio de Boas Práticas, atribuído pela Agência Nacional.

A associação esteve representada por uma comitiva composta por Catarina Madaleno, Joana Fialho, Tomás Almeida, Mariana Esteves, Joana Almeida, Diogo Santos, Alexandre Jacinto e Ângela Silva.