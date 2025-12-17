Cãominhada animou Santarém na época natalícia

O espírito natalício em Santarém não deixou de fora os amigos de quatro patas, que tiveram direito a uma cãominhada, acompanhados pelos respectivos donos, pelas ruas da cidade enfeitadas com as decorações de Natal. As zonas mais movimentadas, como praças e ruas comerciais, transformaram-se em pontos de encontro entre famílias, visitantes e os seus animais de estimação.

O município refere que a iniciativa pretendeu destacar a importância do bem-estar animal e da convivência harmoniosa entre pessoas e animais, tornando a época ainda mais calorosa e especial para todos.