Igreja da Misericórdia de Tomar recebe Concerto de Natal

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai receber o Concerto de Natal: Zêzere Arts Vocal Ensemble & Musicamerata Ensemble na quinta-feira, 18 de Dezembro. Seguindo o espírito do tradicional Natal barroco, o programa selecciona música instrumental festiva, acompanhada de textos natalícios.

O início do concerto está marcado para as 19h15. A organização é da Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.