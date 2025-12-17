Cultura | 17-12-2025 13:04
Igreja da Misericórdia de Tomar recebe Concerto de Natal
Foto Facebook Musicamera Produções
Espectáculo segue o espírito do tradicional Natal barroco, contando com um programa que seleciona música instrumental festiva, acompanhada de textos natalícios.
A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai receber o Concerto de Natal: Zêzere Arts Vocal Ensemble & Musicamerata Ensemble na quinta-feira, 18 de Dezembro. Seguindo o espírito do tradicional Natal barroco, o programa selecciona música instrumental festiva, acompanhada de textos natalícios.
O início do concerto está marcado para as 19h15. A organização é da Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
