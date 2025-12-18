Cultura | 18-12-2025 12:00
Associação Os amigos do Fado de Tomar prepara 15º Convívio de Sócios e Amigos
Foto Facebook Associação “Os amigos do Fado de Tomar”
Noite de fados decorre em Casais, concelho de Tomar, no sábado, 20 de Dezembro.
A associação “Os amigos do Fado de Tomar” está a preparar o 15º Convívio de Sócios e Amigos. A iniciativa, que consiste numa noite de fados, vai decorrer em Casais, concelho de Tomar, no sábado, 20 de Dezembro. A actuar vão estar os fadistas Cris Caixeiro, Tomás Estrela, Piedade Vieira e Margarida Carvalho, acompanhados na guitarra por Sílvio Girão e Cesário Rama.
Com início marcado para as 20h00, a noite conta ainda com uma ementa de petiscos composta por pão, queijo, azeitonas, sopa, chouriço, vinho, sumo, água, café d’avó e bolo.
