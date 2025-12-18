uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-12-2025 12:00

Associação Os amigos do Fado de Tomar prepara 15º Convívio de Sócios e Amigos

Associação Os amigos do Fado de Tomar prepara 15º Convívio de Sócios e Amigos
Foto Facebook Associação “Os amigos do Fado de Tomar”
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Noite de fados decorre em Casais, concelho de Tomar, no sábado, 20 de Dezembro.

A associação “Os amigos do Fado de Tomar” está a preparar o 15º Convívio de Sócios e Amigos. A iniciativa, que consiste numa noite de fados, vai decorrer em Casais, concelho de Tomar, no sábado, 20 de Dezembro. A actuar vão estar os fadistas Cris Caixeiro, Tomás Estrela, Piedade Vieira e Margarida Carvalho, acompanhados na guitarra por Sílvio Girão e Cesário Rama.

Com início marcado para as 20h00, a noite conta ainda com uma ementa de petiscos composta por pão, queijo, azeitonas, sopa, chouriço, vinho, sumo, água, café d’avó e bolo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar