18/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 18-12-2025 10:00

Banda da Nabantina dá Concerto de Natal em Tomar

Foto Facebook Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina
Espectáculo tem lugar na Igreja de S. João Baptista, no dia 20 de Dezembro

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina vai apresentar um Concerto de Natal na Igreja de S. João Baptista, em Tomar, na tarde de sábado, 20 de Dezembro. O espectáculo tem início marcado para as 15h30. A entrada é livre. A iniciativa conta com apoio à organização da Paróquia de Tomar.
