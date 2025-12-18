Banda da Nabantina dá Concerto de Natal em Tomar

Espectáculo tem lugar na Igreja de S. João Baptista, no dia 20 de Dezembro

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina vai apresentar um Concerto de Natal na Igreja de S. João Baptista, em Tomar, na tarde de sábado, 20 de Dezembro. O espectáculo tem início marcado para as 15h30. A entrada é livre. A iniciativa conta com apoio à organização da Paróquia de Tomar.