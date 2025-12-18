Cultura | 18-12-2025 10:00
Banda da Nabantina dá Concerto de Natal em Tomar
Foto Facebook Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina
Espectáculo tem lugar na Igreja de S. João Baptista, no dia 20 de Dezembro
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina vai apresentar um Concerto de Natal na Igreja de S. João Baptista, em Tomar, na tarde de sábado, 20 de Dezembro. O espectáculo tem início marcado para as 15h30. A entrada é livre. A iniciativa conta com apoio à organização da Paróquia de Tomar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Vale Tejo
17-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar