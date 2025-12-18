Fado em Oração em Ulme

O Fado em Oração é uma iniciativa que vai decorrer no domingo, dia 21, na Igreja de Santa Maria de Ulme, concelho da Chamusca, a partir das 17h00.

O Fado em Oração é uma iniciativa que vai decorrer no domingo, dia 21, na Igreja de Santa Maria de Ulme, concelho da Chamusca, a partir das 17h00. O evento tem a participação de Custódio castelo, Jorge Fernando, Rui Tanoeiro e Fábia Rebordão. As entradas são gratuitas.