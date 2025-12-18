Mercadinho de Natal anima a aldeia do Pinheiro Grande 

Salão da Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande vai receber o mercadinho de Natal no dia 20 de Dezembro.

O Salão da Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande vai receber mais uma edição do Mercadinho de Natal no dia 20 de Dezembro, sábado, uma iniciativa promovida pela Associação dos Séniores de Apoio ao Pinheiro Grande (ASAPG), com o apoio do município da Chamusca e da União de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande.

O público poderá assistir a momentos de Memórias de Natal, dinamizados pelos séniores da ASAPG, bem como Músicas de Natal interpretadas pelos séniores da associação e pelas crianças do Jardim de Infância do Pinheiro Grande.

O programa incluí a apresentação de contos de Natal pela Biblioteca Municipal da Chamusca através da iniciativa “O Pai Natal Conta Histórias”, um espetáculo de ballet do Estúdio de Dança da Chamusca, a atuação do Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande e a apresentação de Quadras de Natal.

Durante o Mercadinho de Natal, todos os visitantes terão muita animação cultural, podem adquirir artesanato local e saborear doces e petiscos, num ambiente pensado para toda a família.

O evento promete uma tarde e início de noite com muita animação, convívio e espírito natalício.