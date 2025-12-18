uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-12-2025 15:14

Mercadinho de Natal anima a aldeia do Pinheiro Grande 

mercado natal
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Salão da Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande vai receber o mercadinho de Natal no dia 20 de Dezembro.

O Salão da Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande vai receber mais uma edição do Mercadinho de Natal no dia 20 de Dezembro, sábado, uma iniciativa promovida pela Associação dos Séniores de Apoio ao Pinheiro Grande (ASAPG), com o apoio do município da Chamusca e da União de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande.

O público poderá assistir a momentos de Memórias de Natal, dinamizados pelos séniores da ASAPG, bem como Músicas de Natal interpretadas pelos séniores da associação e pelas crianças do Jardim de Infância do Pinheiro Grande.

O programa incluí a apresentação de contos de Natal pela Biblioteca Municipal da Chamusca através da iniciativa “O Pai Natal Conta Histórias”, um espetáculo de ballet do Estúdio de Dança da Chamusca, a atuação do Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande e a apresentação de Quadras de Natal.

Durante o Mercadinho de Natal, todos os visitantes terão muita animação cultural, podem adquirir artesanato local e saborear doces e petiscos, num ambiente pensado para toda a família.

O evento promete uma tarde e início de noite com muita animação, convívio e espírito natalício.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar