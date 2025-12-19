uma parceria com o Jornal Expresso
19/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 19-12-2025 18:14

Estátuas Vivas no Reino de Natal de Santarém

Estátuas Vivas no Reino de Natal de Santarém
Fim de semana conta com muitas atracções no Reino de Natal em Santarém

O Reino de Natal de Santarém volta a encantar a cidade com duas iniciativas imperdíveis que prometem envolver residentes e visitantes no verdadeiro espírito natalício, juntando arte, tradição, emoção e muita animação no coração da cidade.
No sábado, 20 de Dezembro, devido às condições meteorológicas previstas, o Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal será realizado no Convento de São Francisco, garantindo assim o conforto e a segurança de artistas e público. Ao longo do dia, entre as 11h00 e as 12h30 e das 15h30 às 17h00, vinte artistas da arte da imobilidade dão vida a personagens natalícias, criando momentos únicos de surpresa e encantamento para todos os públicos.
Esta edição conta com a participação de quatro artistas profissionais, que apresentam algumas das suas personagens mais icónicas, e 16 artistas locais, entre amadores, semi-profissionais e profissionais, reforçando a valorização do talento da região e a proximidade com a comunidade.
Já no dia 21 de dezembro, a magia do Natal ganha o som de motores com o regresso dos Pais Natais Motards. A iniciativa, que é já uma tradição, tem início às 10h00, no Jardim da Liberdade, de onde partem dezenas de motards vestidos de Pai Natal, percorrendo as principais artérias da cidade e espalhando alegria por onde passam. O desfile termina no Largo do Seminário, onde, pelas 12h00, tem lugar a bênção final, num momento simbólico que encerra esta celebração natalícia sobre duas rodas.
