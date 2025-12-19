Rouxinóis da Lezíria dão Concerto de Natal em Santarém

O Coro Rouxinóis da Lezíria vai dar um concerto de Natal no Palácio Landal, no sábado, 20 de Dezembro, pelas 18h30.

O Coro Rouxinóis da Lezíria vai dar um concerto de Natal no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém, no sábado, 20 de Dezembro, pelas 18h30. A entrada é livre para o espectáculo.