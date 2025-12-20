uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 20-12-2025 18:00

Casa dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira lança revista

barrete forcado
foto ilustrativa
Na última reunião do executivo foi aprovada a concessão do apoio financeiro necessário à impressão da revista, num total de 1.881,90 euros.

A Casa dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira vai lançar a sua revista anual referente à época taurina de 2025, numa impressão de 300 exemplares que vai contar com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira. A revista reporta os eventos da temporada taurina. Na última reunião do executivo foi aprovada a concessão do apoio financeiro necessário à impressão da revista, num total de 1.881,90 euros.
Este apoio, justificou o executivo, enquadra-se no Programa de Apoio ao Movimento Associativo, que prevê a concessão de apoio logístico para a realização de iniciativas do movimento associativo que revistam interesse social, cultural, económico ou turístico para o concelho. Desde a sua criação, em 2008, o PAMA tem sido um instrumento estruturante no apoio às associações locais, permitindo um acompanhamento permanente e actualizado da sua actividade, fruto da monitorização e dos contributos de diversos parceiros do concelho. Com esta decisão de apoiar a casa dos forcados, a câmara municipal quer reforçar o seu compromisso com o movimento associativo local e com a preservação e promoção das tradições culturais que marcam a identidade de Vila Franca de Xira.
