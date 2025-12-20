uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 20-12-2025 07:00

Espectáculo “Embrulhamos Amor” na AD Santarém Casa do Pai

Espectáculo “Embrulhamos Amor” na AD Santarém Casa do Pai
A iniciativa integra o conjunto de acções solidárias desenvolvidas pela igreja durante a quadra natalícia - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Musical de Natal no dia 21 de Dezembro, pelas cinco da tarde, nas instalações da igreja.

A Assembleia de Deus Santarém – Casa do Pai vai realizar no próximo dia 21 de Dezembro, a partir das 17h00, o musical de Natal “Embrulhamos Amor”, um espectáculo preparado especialmente para esta época festiva.
A apresentação terá lugar nas instalações da igreja, situadas na Rua 31 de Janeiro, nº 22, em Santarém. O evento é gratuito e está aberto a toda a comunidade, estando convidadas famílias, amigos e vizinhos a celebrarem juntos o verdadeiro sentido do Natal.
A iniciativa insere-se nas actividades solidárias que a instituição tem vindo a desenvolver ao longo do mês, como aconteceu no sábado, dia 13, com o já habitual jantar de Natal solidário, destinado às pessoas carenciadas acompanhadas pela igreja.
O encontro reuniu cerca de uma centena de participantes, num ambiente de partilha e esperança. Durante o jantar, o grupo coral formado por elementos carenciados apresentou vários cânticos natalícios, emocionando os presentes. A noite contou ainda com a recitação de poemas, reforçando o espírito de união e valorização de cada participante.
Com o musical “Embrulhamos Amor”, de 21 de Dezembro, a AD Santarém Casa do Pai pretende continuar a celebrar o Natal com mensagens de fé, amor e solidariedade, oferecendo à cidade um momento especial de arte e comunhão.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar