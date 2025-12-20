uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

Cultura | 20-12-2025 10:00

Tomar assume gestão de imóveis públicos para habitação apoiada

Tiago Carrão no Palácio Nacional de Queluz. Foto Município de Tomar
Antigas casas de função situadas na Rua Diogo de Arruda vão passar a ser utilizados para arrendamento apoiado.

A Câmara de Tomar assinou um acordo que lhe permite assumir a gestão de quatro imóveis do Estado actualmente sem utilização. A cerimónia decorreu no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão (PSD).
Os imóveis em causa correspondem a antigas casas de função situadas na Rua Diogo de Arruda que vão passar a ser utilizadas para arrendamento apoiado, criando novas soluções habitacionais para famílias com maiores dificuldades no acesso à habitação. A iniciativa insere-se no processo de descentralização promovido pelo Governo e foi organizada pelo Ministério das Finanças, através da empresa pública ESTAMO. No total, foram assinados 20 acordos com municípios de todo o país, com o objectivo de valorizar património público devoluto e colocá-lo ao serviço das populações.

