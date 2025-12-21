João Victal reeleito presidente da Sociedade Nabantina em Tomar

Os sócios da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina elegeram os órgãos sociais para o triénio 2026-2028. A sufrágio apresentou-se uma lista única, liderada por João Victal, que se mantém no cargo de presidente da direcção. João Victal ocupa o cargo desde 2019, assumindo agora o seu terceiro mandato. As eleições decorreram na sede social da colectividade, em Tomar.

A direcção é ainda composta por Beatriz Guilherme como vice-presidente, Mónica Fragoso como secretária e Nuno Domingos como tesoureiro, tendo ainda sido eleitos vogais e suplentes. A assembleia geral tem como presidente João Simões e como vice-presidente Miguel Graça. Já os cargos de 1º e 2º secretário são ocupados por Miguel Rodrigues e João Fragoso, respectivamente. Finalmente, o conselho fiscal é composto por Carla Saldanha como presidente, Tânia Martinho como relator e Maria Laíns como secretária.