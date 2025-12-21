uma parceria com o Jornal Expresso
21/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 21-12-2025 12:00

João Victal reeleito presidente da Sociedade Nabantina em Tomar

João Victal reeleito presidente da Sociedade Nabantina em Tomar
Foto de arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os sócios da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina elegeram os órgãos sociais para o triénio 2026-2028.

Os sócios da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina elegeram os órgãos sociais para o triénio 2026-2028. A sufrágio apresentou-se uma lista única, liderada por João Victal, que se mantém no cargo de presidente da direcção. João Victal ocupa o cargo desde 2019, assumindo agora o seu terceiro mandato. As eleições decorreram na sede social da colectividade, em Tomar.
A direcção é ainda composta por Beatriz Guilherme como vice-presidente, Mónica Fragoso como secretária e Nuno Domingos como tesoureiro, tendo ainda sido eleitos vogais e suplentes. A assembleia geral tem como presidente João Simões e como vice-presidente Miguel Graça. Já os cargos de 1º e 2º secretário são ocupados por Miguel Rodrigues e João Fragoso, respectivamente. Finalmente, o conselho fiscal é composto por Carla Saldanha como presidente, Tânia Martinho como relator e Maria Laíns como secretária.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar