Mação promove inclusão social e capacitação comunitária

O programa CLDS 5G “Unir e Proteger Mação”, com duração de quatro anos e apoio global de 570 mil euros, já envolveu cerca de metade do público-alvo, actuando em emprego, envelhecimento activo, desenvolvimento comunitário e promoção da inclusão social. O CLDS 5G - Contrato Local de Desenvolvimento Social - 5.ª Geração é coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Mação e visa reforçar a coesão social e territorial, combater a pobreza e apoiar famílias, crianças, jovens, idosos, pessoas desempregadas e outros grupos vulneráveis do concelho, com um programa de acção que resulta do diagnóstico social efectuado.

A coordenadora do programa, Janaína Timóteo, disse à Lusa que, desde Março até ao momento, 270 participantes estiveram presentes nas actividades realizadas, destacando-se a forte adesão às iniciativas para crianças, famílias e às acções de solidariedade comunitária realizadas em todo o concelho. O programa assenta em quatro eixos de intervenção complementares, abrangendo um total de 600 beneficiários ao longo de quatro anos, com forte participação da comunidade e articulação com parceiros locais, incluindo a câmara municipal, juntas de freguesia, agrupamento de escolas, Centro de Saúde, CPCJ e bombeiros, entre outros.

No campo do emprego e da qualificação profissional, o programa tem adoptado "acompanhamento individualizado, ajustando as acções às necessidades específicas" de cada participante. As principais actividades incluem apoio na elaboração de currículos, divulgação de ofertas de emprego, incentivo à formação profissional e à conclusão do 12.º ano, informação sobre criação do próprio emprego e articulação com o IEFP de Abrantes e o GIP de Mação. A coordenadora do programa admitiu “desafios” na adesão deste público, trabalhando “estratégias para motivar” os desempregados a procurarem apoio e entrarem mais preparados no mercado de trabalho. Para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, a responsável indicou que têm sido promovidas actividades que “incentivam a inclusão, o bem-estar e a participação social”. Relativamente à população idosa, o programa tem focado o envelhecimento activo e a autonomia, com base nas sinalizações do Radar Social. No domínio do desenvolvimento social, capacitação comunitária e intervenção em situações de emergência, a técnica disse que têm sido promovidas acções de informação e sensibilização em várias aldeias sobre direitos e deveres dos cidadãos, importância da entreajuda e vigilância comunitária, prevenção de riscos, nomeadamente incêndios, e formação em Suporte Básico de Vida.