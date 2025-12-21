uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 21-12-2025 10:00

Pintar e Cantar dos Reis volta a percorrer o concelho de Alenquer

Foto: CM Alenquer
Cânticos, lanternas e símbolos pintados nas fachadas voltam a marcar o Pintar e Cantar dos Reis em 2026. A iniciativa percorre 15 localidades do concelho de Alenquer na noite de 5 para 6 de Janeiro.

A tradição do Pintar e Cantar dos Reis volta a cumprir-se em 2026, na noite de 5 para 6 de Janeiro, em várias localidades do concelho de Alenquer, marcando o encerramento da programação do Alenquer, Presépio de Portugal.
O ponto de encontro para quem pretenda acompanhar o roteiro está marcado para a Praça Luís de Camões, junto aos Paços do Concelho, no dia 5 de Janeiro, a partir das 21h30. A participação é gratuita, mediante inscrição até ao final do dia 4 de Janeiro, e inclui deslocação em autocarro.
O Pintar e Cantar dos Reis é mantido pelos reiseiros, que se reúnem uma vez por ano para dar continuidade a esta prática tradicional. O grupo divide-se entre quem pinta e quem canta. Os pintores utilizam lanternas e tintas para assinalar fachadas, muros e casas com símbolos alusivos aos Reis Magos, enquanto outro grupo, orientado por um apontador, entoa os cânticos tradicionais.
Os cânticos têm como base episódios bíblicos relacionados com a viagem dos Reis Magos ao Oriente, sendo transmitidos oralmente ao longo de gerações.
Em 2026, a tradição realiza-se nas seguintes localidades: Abrigada, Bairro, Cabanas de Chão, Cabanas de Torres, Casal Monteiro, Casais do Chorão, Catém, Espiçandeira, Labrugeira, Mata, Olhalvo, Ota, Paúla, Penafirme da Mata e Pocariça.
Em Março de 2025, o Município de Alenquer apresentou a candidatura do Pintar e Cantar dos Reis a Património Cultural Imaterial da UNESCO, encontrando-se o processo em avaliação. A tradição foi classificada de Interesse Municipal em Dezembro de 2016 e integra o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial desde Julho de 2021.

