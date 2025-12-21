Quinta edição do maior parque temático de Natal do Ribatejo promete muita animação na Chamusca

O Parque dos Sonhos de Natal, promovido pelo município da Chamusca, abriu as suas portas ao público no Parque Municipal na sexta-feira, 12 de Dezembro, num espaço onde a natureza se alia à fantasia para criar momentos inesquecíveis. A 5.ª edição do maior parque temático de Natal do Ribatejo teve início com a Parada de Natal, seguindo-se um momento musical protagonizado pela RUSCha (Rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca), pelo Clube de Música e Ensemble da SFIRC Vitória, culminando com um espectáculo de fogo-de-artifício. “Mais do que um parque temático, o Parque dos Sonhos de Natal é uma experiência completa, onde o espírito natalício se revela em cada detalhe, oferecendo um conjunto de atracções que, ano após ano, têm contribuído para afirmar este evento como um verdadeiro sucesso no concelho e na região”, afirma o município.

Entre as atracções principais destacam-se: o Lago do Gelo, com a sua pista de gelo natural; a Roda dos Desejos, uma roda gigante que encanta pela sua imponência e magia; o Expresso de Natal, um comboio que proporciona momentos de diversão aos mais pequenos; os carrosséis, com carruagens e cavalos tradicionais que convidam a voltas de alegria; o Globo de Neve, uma estrutura interactiva que transporta as crianças para um universo encantado; a Tenda Mágica, onde se realizam espectáculos e actividades lúdicas; o Cantinho das Purpurinas, dedicado a pinturas faciais e tatuagens; a Casinha do Pai Natal, onde as crianças podem entregar as suas cartas ao velhinho das barbas brancas; e o Mercadinho de Natal, onde é possível encontrar artesanato, produtos locais e regionais, aproveitando também para fazer compras de Natal no comércio tradicional. O programa inclui ainda animação de rua, espectáculos musicais e teatro. Este ano, os visitantes têm ao dispor uma nova experiência, disponível aos fins-de-semana: o photobooth, “a primeira página do Diário do Parque”, que permite registar momentos especiais e criar memórias da visita ao Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca. O Presépio Vivo, outra das iniciativas que integra o programa, decorre de sexta-feira a domingo, entre as 19h00 e as 20h00, proporcionando aos visitantes um momento único de contemplação e de ligação às tradições natalícias.

No dia 20 de Dezembro realiza-se a caminhada de Natal “Caminhada em União”, com concentração às 16h00 junto ao Cineteatro. No último dia, 21 de Dezembro, e quase a encerrar 10 dias de magia, o Parque dos Sonhos de Natal recebe um concerto da Banda Filarmónica da Carregueira, às 15h00, no Cineteatro Municipal. Para além da programação do evento, destaca-se também a iluminação de Natal, presente em diversos pontos de interesse da vila da Chamusca. O Parque dos Sonhos de Natal está aberto entre as 14h30 e as 20h30, com entrada gratuita para crianças até aos três anos de idade. A partir dos quatro anos o valor das entradas varia entre os três e os cinco euros.