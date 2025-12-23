Banda da associação “O Paraíso” vai ter nova sala de ensaio para continuar a ser pilar cultural na freguesia
A Banda da Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso”, em Vale do Paraíso, vai ter uma nova sala de ensaios. As obras começam no início de 2026. Filarmónica do concelho de Azambuja tem mais de quatro décadas de vida e cerca de meia centena de elementos.
A Banda Filarmónica da Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” vai ter uma nova sala de ensaios, com as obras previstas para o início de 2026. A intervenção permitirá criar melhores condições para músicos e alunos, assegurando a continuidade da actividade cultural em Vale do Paraíso e no concelho de Azambuja. A nova sala de ensaios resulta de um projecto apresentado à Câmara Municipal de Azambuja, com um orçamento estimado em cerca de 40 mil euros. Ao abrigo do regulamento de apoio ao investimento associativo, o município aprovou um apoio financeiro na ordem dos 25 mil euros, ficando o restante valor a cargo da associação, recorrendo maioritariamente a trabalho voluntário de músicos, familiares e colaboradores da banda.
A Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” foi fundada a 1 de Março de 1963, com o objectivo de criar um espaço de convívio, educação e preservação das tradições locais. Actualmente conta com cerca de 400 associados e várias secções activas, como a banda filarmónica e escola de música, ginástica, fitness, danças de salão e uma escola de sevilhanas. A banda filarmónica ocupa um papel importante no desenvolvimento da associação e da freguesia. Criada a 23 de Janeiro de 1983, é hoje reconhecida como o principal pilar cultural da freguesia. “Com o passar dos anos, a banda evoluiu e tornou-se uma referência não só em Vale do Paraíso, mas também no concelho e em territórios vizinhos, sendo apontada como uma das maiores e mais bem-sucedidas bandas da região”, afirma a O MIRANTE o presidente da colectividade Nuno Gonçalves.
Francisco Pinto, 61 anos, natural de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, tem a música presente na sua vida desde os nove anos. Estudou no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian em Braga e com 18 anos concorreu à Banda da Guarda Nacional Republicana, onde entrou e exerceu funções enquanto músico e militar até 2017, data em que se reformou. Maestro da Filarmónica “O Paraíso” e da Banda Academia Almadense, diz que um dos segredos do sucesso de uma banda é a inovação. Para o maestro, a banda tem um papel fundamental em termos sociais para a freguesia e concelhio. “Uma das lacunas que o concelho tem é não existir uma escola de música oficial”, realça o maestro.
Segundo Nuno Gonçalves o sucesso da colectividade deve-se ao forte sentido de missão social da banda, que oferece formação musical, sendo que os músicos não pagam para aprender. “Somos um pólo cultural que oferece cultura gratuita à população”, sublinha Nuno Gonçalves, considerando este um factor diferenciador e determinante para a forte adesão da comunidade.
Apesar da qualidade musical dos cerca de 35 músicos activos e com liderança do maestro Francisco Pinto, a banda tem enfrentado graves dificuldades ao nível das infraestruturas. O processo para a requalificação ou criação de uma nova sala de ensaio não é recente. Já em 2016 a associação alertava a câmara para a falta de condições do espaço. João Marques, 41 anos, director executivo da banda, destaca que, apesar das limitações, o trabalho diário, a dedicação dos músicos e a dinâmica interna permitiram manter a actividade musical com qualidade. Ainda assim, considera que o apoio financeiro atribuído revela as limitações do actual regulamento municipal face à importância cultural da banda.
Para o futuro, a ADR “O Paraíso” pretende não apenas manter as actividades existentes, mas adaptá-las às novas realidades, sobretudo às expectativas dos mais jovens. Entre os objectivos estão a modernização do edifício, a melhoria da eficiência energética, a redução de custos fixos elevados e a revitalização de espaços como o campo de futebol, através de um protocolo com a junta de freguesia, visando a criação de um parque desportivo.
Festa em Honra da Nossa Senhora do Paraíso
A Banda Filarmónica da Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” volta a marcar presença na festa em honra da santa padroeira da freguesia de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja. Uma das festas mais conceituadas do concelho, segundo o maestro Francisco Pinto, que exige muito esforço e dedicação da banda. “Costumo dizer que se Vale do Paraíso tivesse de contratar uma banda para fazer a festa viam-se à rasca, porque é algo que exige muito da banda, mas a força de vontade dos músicos é tão grande que há alguns que até tiram férias”. A aldeia de Vale do Paraíso celebra a tradição e a fé entre 17 e 19 de Dezembro nas festas em honra da Nossa Senhora do Paraíso.