Banda da associação “O Paraíso” vai ter nova sala de ensaio para continuar a ser pilar cultural na freguesia

A Banda Filarmónica da Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” vai ter uma nova sala de ensaios, com as obras previstas para o início de 2026. A intervenção permitirá criar melhores condições para músicos e alunos, assegurando a continuidade da actividade cultural em Vale do Paraíso e no concelho de Azambuja. A nova sala de ensaios resulta de um projecto apresentado à Câmara Municipal de Azambuja, com um orçamento estimado em cerca de 40 mil euros. Ao abrigo do regulamento de apoio ao investimento associativo, o município aprovou um apoio financeiro na ordem dos 25 mil euros, ficando o restante valor a cargo da associação, recorrendo maioritariamente a trabalho voluntário de músicos, familiares e colaboradores da banda.

A Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” foi fundada a 1 de Março de 1963, com o objectivo de criar um espaço de convívio, educação e preservação das tradições locais. Actualmente conta com cerca de 400 associados e várias secções activas, como a banda filarmónica e escola de música, ginástica, fitness, danças de salão e uma escola de sevilhanas. A banda filarmónica ocupa um papel importante no desenvolvimento da associação e da freguesia. Criada a 23 de Janeiro de 1983, é hoje reconhecida como o principal pilar cultural da freguesia. “Com o passar dos anos, a banda evoluiu e tornou-se uma referência não só em Vale do Paraíso, mas também no concelho e em territórios vizinhos, sendo apontada como uma das maiores e mais bem-sucedidas bandas da região”, afirma a O MIRANTE o presidente da colectividade Nuno Gonçalves.

Francisco Pinto, 61 anos, natural de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, tem a música presente na sua vida desde os nove anos. Estudou no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian em Braga e com 18 anos concorreu à Banda da Guarda Nacional Republicana, onde entrou e exerceu funções enquanto músico e militar até 2017, data em que se reformou. Maestro da Filarmónica “O Paraíso” e da Banda Academia Almadense, diz que um dos segredos do sucesso de uma banda é a inovação. Para o maestro, a banda tem um papel fundamental em termos sociais para a freguesia e concelhio. “Uma das lacunas que o concelho tem é não existir uma escola de música oficial”, realça o maestro.

Segundo Nuno Gonçalves o sucesso da colectividade deve-se ao forte sentido de missão social da banda, que oferece formação musical, sendo que os músicos não pagam para aprender. “Somos um pólo cultural que oferece cultura gratuita à população”, sublinha Nuno Gonçalves, considerando este um factor diferenciador e determinante para a forte adesão da comunidade.

Apesar da qualidade musical dos cerca de 35 músicos activos e com liderança do maestro Francisco Pinto, a banda tem enfrentado graves dificuldades ao nível das infraestruturas. O processo para a requalificação ou criação de uma nova sala de ensaio não é recente. Já em 2016 a associação alertava a câmara para a falta de condições do espaço. João Marques, 41 anos, director executivo da banda, destaca que, apesar das limitações, o trabalho diário, a dedicação dos músicos e a dinâmica interna permitiram manter a actividade musical com qualidade. Ainda assim, considera que o apoio financeiro atribuído revela as limitações do actual regulamento municipal face à importância cultural da banda.

Para o futuro, a ADR “O Paraíso” pretende não apenas manter as actividades existentes, mas adaptá-las às novas realidades, sobretudo às expectativas dos mais jovens. Entre os objectivos estão a modernização do edifício, a melhoria da eficiência energética, a redução de custos fixos elevados e a revitalização de espaços como o campo de futebol, através de um protocolo com a junta de freguesia, visando a criação de um parque desportivo.