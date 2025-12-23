uma parceria com o Jornal Expresso
23/12/2025

Cultura | 23-12-2025 10:00

Tomar Iniciativas prepara regresso do Cortejo de Carnaval Noturno em 2026

Associação Tomar Iniciativas manifestou à câmara municipal a intenção de voltar a organizar o Cortejo de Carnaval Noturno em 2026.

A Câmara Municipal de Tomar recebeu a Direcção de Tomar Iniciativas para fazer um balanço de 2025 e preparar a programação para o próximo ano de 2026. A reunião serviu para avaliar os principais eventos promovidos ao longo de 2025, com destaque para o Carnaval de Tomar e para a Gala Templária Desportiva, analisando-se os resultados alcançados, os desafios logísticos e o impacto cultural, económico e social das iniciativas no concelho.
Segundo fonte municipal, a Tomar Iniciativas apresentou propostas para 2026 que passam pela continuidade dos eventos com maior expressão pública, procurando consolidar o trabalho desenvolvido nos últimos anos e reforçar a dinâmica cultural e turística de Tomar. Durante o encontro, Tiago Carrão, presidente da autarquia, incentivou a associação a apostar em novos formatos e a reforçar a inovação na programação, apontando o Carnaval Noturno como uma das grandes apostas para aumentar a participação do público e reforçar a atractividade do concelho, tanto para residentes como para visitantes.
O executivo municipal sublinhou ainda a importância do movimento associativo na promoção cultural e económica de Tomar, reconhecendo o papel da Tomar Iniciativas na dinamização de eventos de referência e na projecção externa do concelho.

