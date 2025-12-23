uma parceria com o Jornal Expresso
23/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 23-12-2025 10:00

Visitas para conhecer arte sacra do Museu Municipal Carlos Reis

foto dr
Museu está a promover visitas acompanhadas e gratuitas ao seu núcleo de arte sacra.

O Museu Municipal Carlos Reis, Torres Novas, está a promover um programa de visitas ao seu núcleo de arte sacra para as pessoas interessadas em conhecer mais sobre o património artístico e histórico dos templos, conventos e irmandades do concelho.

As visitas realizam-se pelas 15h00 às terças e quintas-feiras, nos dias 6, 8, 13, 15, 20 e 22 de Janeiro de 2026. A entrada no museu e a participação nas visitas são gratuitas, mas é necessário fazer marcação prévia através do formulário disponível na Internet. Para mais informações, contactar através do número de telefone 249812535.

