Cultura | 25-12-2025 10:00
Passagem de ano em Tomar com música e fogo de artifício
foto ilustrativa
Festejos vão decorrer na Praça da República, a partir das 22h30.
A passagem de ano 2025/2026 vai ser assinalada em Tomar com uma festa na Praça da República. Na noite de 31 de Dezembro, a partir das 22h30, haverá música com a Banda Replika e com o Djjbk. Como é tradição, à meia-noite será lançado fogo de artifício. A entrada é livre, estando previsto a festa terminar às 4h00.
A iniciativa é organizada pelo Município de Tomar, contando com produção de Oceanclouds.
