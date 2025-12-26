Cultura | 26-12-2025 15:00
Canto Firme de Tomar recebe concerto do Quarteto Tomar-lhe o Gosto
Foto Facebook Tomar-lhe o Gosto
O espectáculo vai ter lugar no Auditório Fernando Lopes-Graça, no dia 27 de Dezembro, com entrada livre.
A Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura vai receber um concerto do Quarteto Tomar-lhe o Gosto na noite de sábado, 27 de Dezembro. O espectáculo vai ter lugar no Auditório Fernando Lopes-Graça. A entrada é livre.
O Quarteto Tomar-lhe o Gosto é composto pelos músicos José Santos, Mafalda Rodrigues, Rui Sérgio e Paulo Serafim.
