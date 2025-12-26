Ciclo de cinema leva obras de autor e sessões especiais ao Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai acolher até Março um ciclo de cinema que inclui documentários, dramas e comédias internacionais, assim como uma sessão com a presença da atriz Sara Carinhas, anunciou o teatro. Numa cidade com dois cinemas de exibição comercial, o teatro municipal propõe uma programação alternativa que cruza cinema de autor, documentário e sessões especiais com interação artística. Segundo uma nota da autarquia, a primeira sessão decorre a 21 de Janeiro, às 21h30, com a exibição do documentário realizado por Joana Botelho, que acompanha o processo criativo da peça “A Última Memória”, estreada no Teatro São Luiz, em Lisboa, em Março de 2023. A sessão contará com a presença da actriz Sara Carinhas, protagonista do filme, e da realizadora, que vão interagir com o público numa proposta “que cruza cinema e teatro”.

No dia 28 de Janeiro, também às 21h30, será exibido “Justa”, drama realizado por Teresa Villaverde, inspirado na tragédia dos incêndios de 2017 em Portugal. O filme estreou-se no Festival do Rio de Janeiro, em outubro, e conta com a participação da atriz brasileira Betty Faria. Em fevereiro, no dia 4, o ciclo prossegue com “Devorar a Noite”, ‘thriller’ francês sobre realidade virtual, seguido da comédia britânica “Sister Midnight”, no dia 11. A 18 de Fevereiro será exibido “No Romper da Luz”, drama islandês sobre amor e luto, e no dia 25 chega “Verdades Difíceis”, do realizador inglês Mike Leigh, centrado nas relações familiares.

Em Março, o Teatro Sá da Bandeira acolhe uma sessão de aquecimento do Festival Internacional de Cinema de Santarém, com a exibição do documentário “As Estações”, de Maureen Fazendeiro, que viaja pelo Alentejo através de depoimentos, imagens de arquivo e lendas populares. O mês de Março inclui ainda “Sete Invernos em Teerão”, a 18 de março, realizado por Steffi Niederzoll, sobre a história de Reyhaneh Jabbari, jovem iraniana condenada à morte após matar em legítima defesa o homem que tentou violá-la, e termina com “April”, drama filmado na Geórgia, que acompanha a vida de uma obstetra envolvida em abortos clandestinos.