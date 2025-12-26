Pais Natal visitaram corpos de bombeiros do Médio Tejo

Os Pais Natal do Centro Social dos Bombeiros de Sardoal visitaram, nesta quadra natalícia, os corpos de bombeiros da sub-região do Médio Tejo, levando alegria, boa disposição e espírito de união nesta época tão especial.

“Gestos como este reforçam os laços entre corporações e lembram-nos que o verdadeiro espírito bombeiro também se vive na partilha, na amizade e na solidariedade”, publicaram em jeito de agradecimento, nas redes sociais, os Bombeiros Voluntários de Constância, depois de terem recebido a visita dos Pais Natal.