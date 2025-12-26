uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 26-12-2025 18:00

Tomar quer organizar ultramaratona de natação no Castelo do Bode em 2026
Foto Município de Tomar
Presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, esteve reunido com a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais numa reunião de trabalho.

A realização de uma ultramaratona de natação na albufeira de Castelo do Bode, prevista para 2026, foi um dos temas centrais numa recente reunião de trabalho entre o presidente da Câmara de Tomar e dirigentes da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. O evento desportivo, de grande dimensão e impacto, é encarado como uma oportunidade estratégica para a promoção do concelho, potenciando o turismo desportivo e valorizando os recursos naturais da região.

Segundo foi sublinhado no encontro, a iniciativa pretende contribuir para a dinamização da economia local e para o reforço da projecção nacional do território, atraindo atletas, visitantes e meios de comunicação.

Durante a reunião foi igualmente destacada a importância da valorização do ensino artístico, reconhecido como um pilar essencial para o desenvolvimento futuro da dança no concelho. Esta visão contou com o apoio do presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, que reiterou o compromisso da autarquia com a formação artística e cultural.

No âmbito do apoio ao desporto local, a autarquia anunciou ainda a oferta de tatamis destinados à prática de judo, reforçando as condições para o desenvolvimento desta modalidade no concelho. A nível cultural, foram também debatidas ideias e projectos em parceria com a banda filarmónica, com especial enfoque no objectivo de levar a cultura às freguesias rurais, promovendo o acesso descentralizado às actividades culturais e fortalecendo a coesão territorial.

