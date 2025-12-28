Tomada de Posse dos Órgãos Sociais do Colégio de São Miguel – Escola Católica

Tomaram posse a 18 de Dezembro, no decorrer de uma sessão solene, os novos órgãos sociais da Fundação Colégio de São Miguel – Escola Católica, de Ourém. Conselho Fiscal, Direcção e do Conselho Superior da Fundação foram eleitos para um mandato de cinco anos.

A sessão decorreu na presença de diversas entidades religiosas, civis e educativas, com destaque para o Bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, que conferiu oficialmente a posse, bem como para os bispos eméritos Cardeal D. António Marto e D. Serafim Ferreira e Silva.

Marcaram igualmente presença o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do presidente da Assembleia Municipal, João Moura, assim como representantes das forças de segurança, direcção de escolas, associações educativas, comunidade escolar, alunos, encarregados de educação e comunicação social.

Durante a sessão, que teve início com momentos musicais protagonizados por alunos do Colégio de São Miguel, seguindo-se a leitura de um excerto do Profeta Isaías, sublinhando o enquadramento simbólico e espiritual da sessão e foi evocada a história da instituição, desde a sua fundação nos anos 60.

A cerimónia encerrou com a actuação do Coro de Alunos do Colégio de São Miguel e da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima, sob a direcção do maestro José Leite, num momento musical que antecedeu o jantar de Natal.