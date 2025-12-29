uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 29-12-2025 18:00

Governo atribui medalha de mérito cultural a Filipe La Féria

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
Filipe La Féria, 80 anos, afirma ter arriscado tudo em 60 anos de carreira, “sempre contra a maré”, tem um extenso percurso no teatro português, na interpretação, encenação, dramaturgia, como figurinista ou cenógrafo.

O encenador, dramaturgo, cenógrafo e figurinista Filipe La Féria vai receber no sábado uma medalha de mérito cultural, anunciou hoje o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.
A entrega, pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, no Teatro Politeama, em Lisboa, às 21:00, antecede a estreia da nova produção de La Féria, “Carmen Miranda: O Grande Musical”.
“Sou artista porque não suporto a realidade”, afirma Filipe La Féria, num documentário sobre a sua carreira, realizado por Miguel C. Saraiva, que se estreou em outubro, na RTP2.
Filipe La Féria iniciou a carreira como ator, tendo passado pelo Teatro da Cornucópia, Teatro Experimental de Cascais, Teatro Estúdio de Lisboa e pela Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.
Entre os espetáculos que encenou contam-se “A dama pé-de-cabra” (1977), “Electra ou a queda das máscaras” (1987), “What happened to Madalena Iglésias?” (1990), “Passa por mim no Rossio” (1991) – um dos seus maiores sucessos de bilheteira -, "Piaf" (2009), “O musical da minha vida” (2016), “Amália, o Musical” (1999) – que esteve em cena durante várias temporadas, em diferentes salas do país e no Zénith, em Paris -, e a ópera-rock “Fátima” (2024).
Criada em 1984, a Medalha de Mérito Cultural visa distinguir personalidades ou coletivos, tanto nacionais como estrangeiros, pela sua dedicação ao longo do tempo a atividades de ação ou divulgação cultural, sendo concedida pelo Governo.
"Carmen Miranda: O Grande Musical" faz parte da série de musicais de La Féria, em homenagem a nomes cimeiros da cena artística como Amália Rodrigues (1920-1999); Madalena Iglesias (1939-2018), Maria Callas (1923-1977), Edith Piaf (1915-1963), Judy Garland (1922-1969) ou Laura Alves (1921-1986).
O musical conta com os desempenhos, entre outros, de João Brizza, Paula Sá e Melânia Gomes.
    pub8

