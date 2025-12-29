uma parceria com o Jornal Expresso
29/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 29-12-2025 15:00

Vila Franca de Xira assume presidência da Rota Histórica das Linhas de Torres

Rota histórica preserva a memória das invasões francesas e do importante papel defensivo desempenhado por municípios da região, como Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira.

O Município de Vila Franca de Xira inicia um novo ciclo de liderança na Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), ao assumir a presidência da direcção para o mandato 2026-2029. A eleição teve lugar na Assembleia Geral de 10 de Dezembro, que elegeu os novos Órgãos Sociais da associação, tendo sido escolhida para presidir à direcção a Vereadora Manuela Ralha. Entre os nomes da região que também integram os novos membros está Carlos Alves, presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos.
A lista apresentada mereceu a confiança dos associados, assegurando a continuidade de um projecto coletivo sustentado na cooperação intermunicipal, na diversidade dos territórios envolvidos e num forte compromisso com a valorização de um património histórico considerado de relevância nacional e europeia, ligado às invasões francesas.
Actualmente a Rota Histórica das Linhas de Torres afirma-se como um projecto singular no contexto do património histórico português, desempenhando um papel determinante na preservação da memória colectiva associada às invasões francesas e na valorização de um sistema defensivo de importância nacional e europeia, enquanto instrumento de cooperação entre territórios, de aproximação às comunidades e de promoção cultural e turística sustentada, assente no conhecimento, na investigação e na divulgação qualificada do património.

