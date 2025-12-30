uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-12-2025 10:00

Concerto solidário na antiga colegiada de Ourém

Concerto solidário na antiga colegiada de Ourém
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concerto solidário em Ourém foi promovido pela Sociedade Filarmónica Ouriense em prol do Grupo Sociocaritativo da Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias.

A antiga Colegiada de Ourém acolheu um Concerto de Natal Solidário, promovido pela Sociedade Filarmónica Ouriense. À semelhança do ano anterior (2024), a iniciativa esteve associada a uma recolha de bens e alimentos, destinados ao Grupo Sociocaritativo da Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias, reforçando a dimensão solidária da iniciativa e o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade.
O concerto, que contou com grande afluência da população, apresentou essencialmente temas característicos da época Natalícia e contou com a direcção do maestro João Paulo Fernandes. Entre outras entidades presentes, o município de Ourém fez-se representar pela vereadora com o pelouro da Cultura, Purificação Reis.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar