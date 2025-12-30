Concerto solidário na antiga colegiada de Ourém

A antiga Colegiada de Ourém acolheu um Concerto de Natal Solidário, promovido pela Sociedade Filarmónica Ouriense. À semelhança do ano anterior (2024), a iniciativa esteve associada a uma recolha de bens e alimentos, destinados ao Grupo Sociocaritativo da Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias, reforçando a dimensão solidária da iniciativa e o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

O concerto, que contou com grande afluência da população, apresentou essencialmente temas característicos da época Natalícia e contou com a direcção do maestro João Paulo Fernandes. Entre outras entidades presentes, o município de Ourém fez-se representar pela vereadora com o pelouro da Cultura, Purificação Reis.