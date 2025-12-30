Jornadas de História Local destacam a importância do património em Abrantes

As Jornadas de História Local, organizadas pelo Centro de Estudos de História Local, contaram com diversas conferências ao longo dia e a apresentação da nova edição da revista Zahara. O vereador da Câmara de Abrantes, Luís Dias (PS), esteve presente no Edifício Pirâmide e destacou a revista Zahara como um “exemplo de longevidade, perseverança e resistência”, sublinhando o seu papel enquanto plataforma de saber e de confluência de diferentes territórios e pessoas na construção contínua do conhecimento. A intervenção decorreu na sessão de abertura das Jornadas de História Local, realizadas a 12 de Dezembro.

Segundo o autarca, a Zahara assume uma importância particular num território onde “nem sempre é fácil ler aquilo que nos rodeia”, reforçando a necessidade de valorizar a historiografia, em especial a história local. Luís Dias salientou ainda a relevância das aprendizagens não formais e informais, defendendo que é fundamental continuar a dar a conhecer, sobretudo aos mais jovens, a importância da história enquanto exercício de sabedoria colectiva e de elevação cultural.

No seu discurso, o vereador enquadrou estas preocupações no investimento público que tem vindo a ser feito na área da cultura e do conhecimento, referindo a criação de museus e bibliotecas no concelho de Abrantes. Para Luís Dias, estes equipamentos representam “respostas estruturantes da parte do poder político” e demonstram um compromisso claro com a construção e disseminação do conhecimento.

Luís Dias concluiu saudando todos os participantes nas Jornadas de História Local e manifestando o orgulho do município em continuar a acolher este evento, reiterando o apoio da Câmara de Abrantes à revista Zahara em todas as suas edições.

José Martinho Gaspar, director da Zahara, apresentou a 46ª edição da revista semestral, onde estiveram também presentes os directores adjuntos, José Alves Jana e Teresa Aparício, bem como alguns dos colaboradores desta edição. A revista nasceu em 2003, é redigida pelo Centro de Estudos de História Local e dedica-se à história, arqueologia, etnografia e ciências afins dos concelhos de Abrantes, Constância, Gavião, Mação, Sardoal, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

A edição deste ano conta com diversos artigos referentes aos concelhos que a integram, entre os quais se destacam o retrato dos militares da Comenda no 1º Corpo Expedicionário Português, durante a 1ª Grande Guerra Mundial, por Miguel Frederico Porfírio, e “As Memórias em Jeito de Fábulas dos anos 60 e 70 no Sardoal”, de Mário Jorge Sousa.