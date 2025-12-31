uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 31-12-2025 12:00

Constância celebra tradição do Cantar dos Reis

Foto Município de Constância
Evento tem como objectivo promover e salvaguardar a tradição do Cantar dos Reis, reunindo vários grupos e associações culturais do concelho e da região.



A Praça Alexandre Herculano, em Constância, vai receber no sábado, 10 de Janeiro, a partir das 15h00, a iniciativa “Vamos Cantar os Reis!”. O evento tem como objectivo promover e salvaguardar a tradição do Cantar dos Reis, reunindo vários grupos e associações culturais do concelho e da região.
De acordo com o município, a iniciativa vai contar com a participação do Grupo de Cavaquinhos de Pucariça, da ACLAMA – Associação Cultural Os Amigos de Martinchel, da Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Riomoinhense, do PVGNA TAGI – Grupo de Música Tradicional de Constância, da Associação Filarmónica Montalvense – 24 de janeiro, do Rancho Folclórico “Os Camponeses de Malpique” e do Coro dos Comuns (CdC). A autarquia destaca que o evento pretende envolver a comunidade e valorizar o património cultural imaterial, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

