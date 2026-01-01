uma parceria com o Jornal Expresso
01/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 01-01-2026 15:00

Encontro de Grupos de Cantares dos Reis em Águas Belas

Foto Município de Ferreira do Zêzere
A Câmara de Ferreira do Zêzere organiza, no dia 6 de Janeiro, o Encontro de Grupos de Cantares dos Reis, que terá lugar na Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas.

A iniciativa tem como principal objectivo valorizar e preservar as tradições culturais do concelho, promovendo o convívio entre os diversos grupos participantes e a partilha do património cultural imaterial associado aos Cantares dos Reis. O evento promete um momento de celebração, música e tradição, reunindo diferentes gerações.
