Exposição reúne uma década de obras premiadas da Bienal de Fotografia de VFX

A exposição “Premiados da Bienal Fotografia: 2016-2024” está em exibição em Vila Franca de Xira e reúne uma década de obras distinguidas nas últimas edições da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. Com curadoria de David Santos, a mostra propõe uma revisitação às diferentes abordagens, linguagens e percursos autorais que têm marcado o panorama da fotografia contemporânea em Portugal.

Instalada na Galeria Sem Palavras, na Fábrica das Palavras, a exposição evidencia, segundo o município, a diversidade temática e estética das obras premiadas, sublinhando simultaneamente o contributo da bienal para a valorização da criação artística e para a afirmação da identidade cultural. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada durante o horário de funcionamento do espaço até 17 de Maio de 2026.

Na inauguração, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, revelou ter endereçado o convite a David Santos para assumir o desenvolvimento do programa curatorial da Bienal 26. O objectivo, segundo a câmara, passa por reforçar o envolvimento da cidade e da comunidade artística nacional, apostando numa expansão conceptual e disciplinar do campo da fotografia. Dez anos após a renovação curatorial e regulamentar da Bienal, concretizada em 2016 sob a direcção do próprio David Santos - que não foi consensual entre muitos amantes da fotografia, em particular a amadora - esta nova etapa pretende promover uma reflexão sobre o percurso realizado e apontar novas orientações para o futuro da mais antiga bienal portuguesa dedicada à fotografia contemporânea.