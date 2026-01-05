uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 05-01-2026 18:00

Videoclipe do novo single dos Vulture of Portugal tem Santarém como cenário

Videoclipe do novo single dos Vulture of Portugal tem Santarém como cenário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O vídeo de “Gone Before I Rust” foi gravado em Santarém, com o grupo a referir que cidade não surge como cenário turístico nem postal ilustrado, mas como território emocional.

A banda rock Vulture of Portugal voltou a usar Santarém, cidade onde tem raízes, como cenário para o videoclipe do seu mais recente single “Gone Before I Rust”, que integra o novo álbum da banda.
O vídeo foi gravado em Santarém, com o grupo a referir que cidade não surge como cenário turístico nem postal ilustrado, mas como território emocional. “As ruas, os espaços e o silêncio constroem o retrato de um ponto específico no tempo: o lugar onde estamos agora — e tudo o que nos trouxe até aqui”, dizem.
“Gone Before I Rust” foi gravado entre os Estúdios Valentim de Carvalho e o Studio 105, em Santarém, com mistura e masterização de Suse Ribeiro. O vídeo foi realizado pelos Vulture of Portugal em colaboração com André Silva, com parte das filmagens a decorrer no Teatro Taborda. Este lançamento marca o início de um novo ciclo da banda, mais cru, mais directo e menos preocupado em explicar-se, referem.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar