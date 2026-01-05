Videoclipe do novo single dos Vulture of Portugal tem Santarém como cenário

A banda rock Vulture of Portugal voltou a usar Santarém, cidade onde tem raízes, como cenário para o videoclipe do seu mais recente single “Gone Before I Rust”, que integra o novo álbum da banda.

O vídeo foi gravado em Santarém, com o grupo a referir que cidade não surge como cenário turístico nem postal ilustrado, mas como território emocional. “As ruas, os espaços e o silêncio constroem o retrato de um ponto específico no tempo: o lugar onde estamos agora — e tudo o que nos trouxe até aqui”, dizem.

“Gone Before I Rust” foi gravado entre os Estúdios Valentim de Carvalho e o Studio 105, em Santarém, com mistura e masterização de Suse Ribeiro. O vídeo foi realizado pelos Vulture of Portugal em colaboração com André Silva, com parte das filmagens a decorrer no Teatro Taborda. Este lançamento marca o início de um novo ciclo da banda, mais cru, mais directo e menos preocupado em explicar-se, referem.