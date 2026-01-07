Apoio camarário de cem mil euros para a Festa da Bênção do Gado em Riachos

O executivo da Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, por unanimidade, a atribuição de um apoio logístico e financeiro no valor de cem mil euros à comissão responsável pela organização da Festa da Bênção do Gado, em Riachos, que se vai realizar em 2026. A proposta refere que o apoio será dividido em tranches e entregue mediante a apresentação de documentação que comprove a sua aplicação no programa das festas, após a transferência da primeira, no valor de 20 mil euros, para que a associação possa começar a trabalhar, explicou o presidente do município, José Trincão Marques (PS).

Para o autarca socialista, a centenária Festa da Bênção do Gado, que se realiza de quatro em quatro anos, deve ser “acarinhada e apoiada” não só porque “movimenta milhares de pessoas” mas porque “invoca as tradições”, sendo uma “marca da ruralidade e identidade de Riachos”.

O vereador do PSD, Tiago Ferreira, disse estar totalmente solidário com os apoios, considerando que esta é uma “festa que marca o que é a cultura tradicional” de Riachos e do concelho de Torres Novas. “Estamos convictos que uma parceria entre o município e a associação é o caminho certo para que se possa fazer uma festividade que dignifique as tradições e que se imponha no panorama de festividades do concelho com a força que merece”, salientou.

Do lado do Chega, José Carola classificou esta festa como um “motor de atracção e de economia para o concelho”, mas exigiu “total transparência e fiscalização da despesa”. José Trincão Marques vincou que tem de haver rigor e que confia na honestidade de quem representa a comissão organizadora.

A Festa da Bênção do Gado resulta de uma tradição rural em honra de S. Silvestre, patrono dos lavradores, dos campos e protector dos animais. Chegou a realizar-se todos os anos, mas houve alturas em que não se assinalou durante vários anos. A organização da festa envolve meses de preparação, envolvendo a comunidade de Riachos.