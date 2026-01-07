uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 07-01-2026 07:00

Conceição Silva é a nova presidente do Conservatório de Música de Santarém

Conceição Silva é a nova presidente do Conservatório de Música de Santarém
FOTO – DR
A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais teve lugar no dia 5 de Janeiro.

Os órgãos sociais do Conservatório de Música de Santarém eleitos para o quadriénio 2026-2029 tomaram posse no dia 5 de Janeiro, nas instalações da instituição. A direcção é presidida por Conceição Eugénio da Silva, que tem como vice-presidente. Pedro Duarte Oliveira. Miguel Duarte (tesoureiro), Susana Cascareijo (secretária) e Sara Caneira (vogal) são os restantes elementos da equipa directiva.
A mesa da assembleia geral tem como presidente Margarida da Franca, como vice-presidente Maria Beatriz Martinho e como secretária Maria Teresa Azóia. O conselho fiscal é liderado por Rui Manique de Brito, que tem como relatora Filipa Nogueira e como secretário Hélder Neves.
A cerimónia de tomada de posse constituiu um momento de renovação e reafirmação do compromisso do Conservatório de Música de Santarém com a excelência pedagógica, a valorização cultural e a promoção do ensino artístico especializado na região, refere a instituição. Mantêm-se em funções na estrutura operacional do Conservatório de Música de Santarém, Luisete de Sá e Seixas, na Direcção Executiva, Philippe Trovão, na Direcção Pedagógica, e Eva Marques, na Direcção Financeira.
