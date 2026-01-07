uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 07-01-2026 21:00

Concerto de Reis na Igreja da Misericórdia em Santarém

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
A iniciativa da Sociedade Recreativa Operária acontece dia 10 de Janeiro, com entrada livre e apoio de várias entidades locais.

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai promover o tradicional Concerto de Reis no dia 10 de Janeiro, pelas 18h00, na Igreja da Misericórdia de Santarém. O recital de piano tem entrada livre e conta com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e do Conservatório de Música de Santarém. O concerto estará a cargo do pianista Miguel Salgueiro, que irá conduzir o público numa viagem musical do período barroco ao romântico, com obras de compositores como Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin e Franz Liszt.
Miguel Salgueiro iniciou os seus estudos musicais em 2011, na Escola de Música Acácio Teixeira, em Abrantes, conciliando o percurso artístico com a profissão de enfermeiro. Ao longo dos anos participou em várias audições e recitais, sobretudo no distrito de Santarém, tendo sido também o pianista convidado para a sessão de abertura do Congresso Luso-Espanhol de Enfermagem, organizado pela Escola Superior de Saúde de Santarém. Actualmente, dedica-se principalmente a repertório romântico, com especial enfoque na música de Franz Liszt.

