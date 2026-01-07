Crianças cantaram as Janeiras em Coruche

As crianças das creches municipais de Coruche levaram na manhã de terça-feira, dia 6, aos Paços do Concelho a alegria das Janeiras, desejando um feliz Ano Novo ao executivo municipal e aos trabalhadores da Câmara Municipal de Coruche.

O momento, marcado pela ternura e espontaneidade próprias da infância, transformou-se numa celebração de tradição e partilha, reforçando o espírito de comunidade entre os mais novos, os responsáveis autárquicos e os funcionários do município.

A iniciativa, integrada nas celebrações tradicionais das Janeiras, permitiu manter viva uma prática popular associada ao início do ano, valorizando a ligação entre as instituições e a comunidade educativa local, num ambiente informal e de proximidade.