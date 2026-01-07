uma parceria com o Jornal Expresso
07/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 07-01-2026 12:09

Crianças cantaram as Janeiras em Coruche

Crianças cantaram as Janeiras em Coruche
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A tradição voltou a cumprir-se no coração do município de Coruche, num momento que juntou infância, memória colectiva e proximidade institucional.

As crianças das creches municipais de Coruche levaram na manhã de terça-feira, dia 6, aos Paços do Concelho a alegria das Janeiras, desejando um feliz Ano Novo ao executivo municipal e aos trabalhadores da Câmara Municipal de Coruche.
O momento, marcado pela ternura e espontaneidade próprias da infância, transformou-se numa celebração de tradição e partilha, reforçando o espírito de comunidade entre os mais novos, os responsáveis autárquicos e os funcionários do município.
A iniciativa, integrada nas celebrações tradicionais das Janeiras, permitiu manter viva uma prática popular associada ao início do ano, valorizando a ligação entre as instituições e a comunidade educativa local, num ambiente informal e de proximidade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar