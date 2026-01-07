Iniciativa está marcada para o próximo dia 11 de Janeiro com entrada livre.

Euterpe Alhandrense assinala o início do ano com Concerto de Ano Novo

O Auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense recebe o Concerto de Ano Novo, interpretado pela Banda Sinfónica da Sociedade Euterpe Alhandrense, sob a direcção do maestro Armindo Luís.

O concerto está agendado para o próximo dia 11 de Janeiro, pelas 17h00, e promete um formato diferente dos tradicionalmente associados a esta época, reunindo obras de diferentes estilos e períodos, do reportório clássico e romântico à música popular e de cariz revolucionário.

São convidados os solistas Lucília Jesus, Susana Teixeira e Frederico Projecto.

A entrada para o Concerto de Ano Novo é livre.