07/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-01-2026 15:00

Euterpe Alhandrense assinala o início do ano com Concerto de Ano Novo

Iniciativa está marcada para o próximo dia 11 de Janeiro com entrada livre.

O Auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense recebe o Concerto de Ano Novo, interpretado pela Banda Sinfónica da Sociedade Euterpe Alhandrense, sob a direcção do maestro Armindo Luís.
O concerto está agendado para o próximo dia 11 de Janeiro, pelas 17h00, e promete um formato diferente dos tradicionalmente associados a esta época, reunindo obras de diferentes estilos e períodos, do reportório clássico e romântico à música popular e de cariz revolucionário.
São convidados os solistas Lucília Jesus, Susana Teixeira e Frederico Projecto.
A entrada para o Concerto de Ano Novo é livre.
