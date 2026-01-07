Gruta Forte apresenta “Doidas de Morte” no Forte da Casa

O grupo de teatro Gruta Forte vai exibir a peça “Doidas de Morte” no próximo dia 11 de Janeiro, pelas 17h00, no Salão Paroquial da igreja do Forte da Casa. A peça é uma adaptação de “O Doido e a Morte”, de Raúl Brandão, e é encenada por Pedro Cera. As entradas têm um valor simbólico de quatro euros.