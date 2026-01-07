uma parceria com o Jornal Expresso
07/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 07-01-2026 15:47

Gruta Forte apresenta “Doidas de Morte” no Forte da Casa

teatro
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Peça inspirada em Raúl Brandão estreia a 11 de Janeiro no Salão Paroquial da igreja do Forte da Casa.

O grupo de teatro Gruta Forte vai exibir a peça “Doidas de Morte” no próximo dia 11 de Janeiro, pelas 17h00, no Salão Paroquial da igreja do Forte da Casa. A peça é uma adaptação de “O Doido e a Morte”, de Raúl Brandão, e é encenada por Pedro Cera. As entradas têm um valor simbólico de quatro euros.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar