07/01/2026

Cultura | 07-01-2026 18:00

Oficina de artes na Biblioteca Municipal de Ourém

Uma oficina de artes sobre “O Surrealismo e a técnica de assemblagem (colagem tridimensional)” realiza-se no dia 17 de Janeiro, a partir das 11h00, na Biblioteca Municipal de Ourém. De acordo com informação da Câmara de Ourém, trata-se de uma oficina orientada pela artista plástica Laura Severino Lourenço, na qual as “famílias se podem expressar livremente através das artes visuais”.
Laura Severino “convida os participantes a experimentarem técnicas variadas como colagem, pintura, escultura, desenho e assemblagem, sempre com foco na liberdade criativa, no respeito pelas individualidades e no prazer do fazer artístico colectivo”, adiantou.

