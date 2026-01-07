Oficina de artes na Biblioteca Municipal de Ourém

Uma oficina de artes sobre “O Surrealismo e a técnica de assemblagem (colagem tridimensional)” realiza-se no dia 17 de Janeiro, a partir das 11h00, na Biblioteca Municipal de Ourém.

Uma oficina de artes sobre “O Surrealismo e a técnica de assemblagem (colagem tridimensional)” realiza-se no dia 17 de Janeiro, a partir das 11h00, na Biblioteca Municipal de Ourém. De acordo com informação da Câmara de Ourém, trata-se de uma oficina orientada pela artista plástica Laura Severino Lourenço, na qual as “famílias se podem expressar livremente através das artes visuais”.

Laura Severino “convida os participantes a experimentarem técnicas variadas como colagem, pintura, escultura, desenho e assemblagem, sempre com foco na liberdade criativa, no respeito pelas individualidades e no prazer do fazer artístico colectivo”, adiantou.