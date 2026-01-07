Cultura | 07-01-2026 19:41
Tradicional Mercado de Janeiro volta às ruas do Sardoal
No dia 11 de Janeiro, as ruas do concelho do Sardoal voltam a receber o Tradicional Mercado de Janeiro, como já é habitual no segundo domingo de cada ano. Um mercado de carácter anual que se caracteriza pela comercialização de utensílios agrícolas e alimentos próprios desta altura do ano.
O Mercado de Janeiro da Vila de Sardoal continua a atrair habitantes do concelho e vizinhos, num ambiente com animação e convívio, que noutros tempos, foi um espaço de transacções de gado vivo. No antigo mercado, agora Avenida Heróis do Ultramar, eram feitas vendas de porcos gordos e leitões para criação, uma das formas de subsistência para muitas famílias.
