Cultura | 08-01-2026 18:33
Biblioteca de Sardoal acolhe exposição “O Sentido da Cor”
foto ilustrativa
A exposição de pintura de Sílvia Brota encontra-se patente até 13 de Janeiro.
A Biblioteca Municipal de Sardoal tem em exibição uma exposição de pintura em acrílico de Sílvia Brota, residente no concelho. A mostra está patente até 13 de Janeiro, e poderá ser visitada dentro do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
