uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-01-2026 18:00

Cine-Teatro Paraíso recebe Gala do Ginásio Clube de Tomar

Cine-Teatro Paraíso recebe Gala do Ginásio Clube de Tomar
Foto Facebook Ginásio Clube de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento vai homenagear ginastas que alcançaram pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais.

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber a Gala do Ginásio Clube de Tomar na tarde de sábado, 10 de Janeiro. A iniciativa pretende celebrar os destaques da época 2024/25, num ambiente marcado pelo espírito natalício e pela chegada do novo ano.
O evento vai homenagear ginastas que alcançaram pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais, ente outras distinções relevantes. A gala vai ser composta por duas sessões, cada uma com homenageados e pequenas apresentações de ginástica diferentes.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar