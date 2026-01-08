Cine-Teatro Paraíso recebe Gala do Ginásio Clube de Tomar

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber a Gala do Ginásio Clube de Tomar na tarde de sábado, 10 de Janeiro. A iniciativa pretende celebrar os destaques da época 2024/25, num ambiente marcado pelo espírito natalício e pela chegada do novo ano.

O evento vai homenagear ginastas que alcançaram pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais, ente outras distinções relevantes. A gala vai ser composta por duas sessões, cada uma com homenageados e pequenas apresentações de ginástica diferentes.